Prédio desaba em Recife (PE) e deixa pelo menos nove soterrados; vídeo

Na manhã desta sexta-feira (7) um prédio desabou no bairro do Janga, localizado em Paulista, região metropolitana do Recife. Segundo informações dos bombeiros, há moradores sob os destroços, incluindo crianças que se encontram entre os desaparecidos. Ainda não há informações sobre o número de vítimas.

Há pelo menos nove pessoas soterradas até o momento. Por enquanto, apenas duas foram resgatadas com vida pelas autoridades. A operação de resgate conta com 50 profissionais do corpo de bombeiros e 40 voluntários. Além disso, cães farejadores estão contribuindo na missão de localizar mais pessoas nos escombros.

O incidente de desabamento aconteceu às 6h10. O edifício está localizado na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima e faz parte do Conjunto Beira-Mar. Conforme relatado pelos bombeiros, um dos blocos desmoronou por completo, enquanto o outro sofreu danos parciais.

De acordo com testemunhas, o edifício já havia sido oficialmente interditado por uma ordem judicial, porém foi reocupado em 2012. Esse tipo de construção, popularmente conhecido como "prédio caixão", possui um térreo e três andares, com quatro apartamentos em cada pavimento.

No mês de abril deste ano, ocorreu outro trágico desabamento em Pernambuco. O Edifício Leme, localizado no Jardim Atlântico, em Olinda, também desabou parcialmente. O trágico incidente resultou na morte de seis pessoas e cinco feridos. O edifício já havia sido interditado desde 2000, devido a problemas de segurança na estrutura. No entanto, foi posteriormente reocupado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)