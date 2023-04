Prédio desaba em Olinda deixando uma pessoa morta e outras quatro feridas

Parte de um edifício desabou e pegou fogo em seguida na noite de quinta-feira (27), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda (PE), deixando pelo menos uma pessoa morta e outras quatro feridas. O Corpo de Bombeiro ainda não sabe o que causou a queda do prédio e o incêndio. O imóvel já havia sido interditado pela Defesa Civil municipal.

Segundo reportagem da TV Globo, moradores das arredores do prédio disseram que houve um grande estrondo antes do desabamento. A equipe de televisão apurou que, no momento da queda, havia 16 pessoas no edifício - que tem 32 apartamentos, com térreo e três andares.

Ao G1, os bombeiros informaram que a vítima é um homem. Entre os socorridos, estão três mulheres e um homem, sendo que dois dos feridos estão em estado grave, além de um cachorro.

O socorro está sendo feito com equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil municipal e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Igarassu, Olinda, Paulista e Abreu e Lima, além do aparato da prefeitura.

O bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, tem um histórico de ocupação de prédios com risco de desabamento. No entorno da Rua Acapulco, onde fica o edifício que tombou, diversos imóveis já foram interditados pela Defesa Civil.