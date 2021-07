Biden: não temos resposta cabal do que ocorreu em queda de prédio na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou nesta quinta-feira, 1º, com familiares de vítimas do desabamento de um prédio na Flórida, o Champlain Towers South. Ainda há 145 desaparecidos e foram confirmadas 18 mortes no episódio. Durante entrevista coletiva após esse encontro, Biden lamentou o caso e disse que as autoridades ainda não têm uma "resposta cabal" sobre o que pode ter ocorrido.

Biden disse que o governo americano pagará pelos primeiros 30 dias de resgate e recuperação no local do desabamento, enquanto a administração federal também dará moradia temporária para os que perderam suas casas. Segundo Biden, "as famílias são realistas, sabem que quanto mais demorar...". O presidente não completou a frase, mas sugeriu que isso aumentava a chance de não haver mais sobreviventes.

O presidente americano disse que as autoridades avaliavam o quadro no local do desabamento, para tentar encontrar sobreviventes, mas também garantir a segurança das equipes de resgate. Biden relatou que muitos familiares desejam receber ao menos o corpo de seus parentes, para enterrá-los.

Sobre as causas do episódio, Biden afirmou que várias famílias relataram que, durante obras realizadas anteriormente do outro lado da rua, sentiam o prédio tremer. Outras comentaram sobre a elevação do nível das águas da região. "Muitas famílias falaram sobre o impacto do aquecimento global", disse ainda, sem fechar a questão.