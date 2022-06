Vídeo registra o momento em que caixa d’água desaba sobre prédio de condomínio da Caixa

Uma caixa d’água desabou na manhã de ontem (15) em um condomínio em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o momento em que o reservatório de 25 metros de altura e capacidade de 60 mil litros cai em um dos prédios do Condomínio Leme II. Duas pessoas ficaram feridas com a queda.

O vídeo mostra um morador tentando se proteger, enquanto água e escombros caem sobre uma área do condomínio. Com o impacto, um bloco inteiro foi interditado, o quinto andar ficou sem teto e sem parede, houve danos no térreo, em 10 apartamentos de outros blocos e carros foram avariados.

Assista ao momento em que a caixa d’água desaba sobre prédio:

Os moradores do prédio interditado devem voltar nesta quinta-feira (16) aos apartamentos para retirar objetos pessoais, enquanto aguardam perícia da Polícia Civil. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, 12 pessoas já foram cadastradas no Aluguel Social e devem receber o benefício. Outras seis optaram por ficar em um hotel em Itaguaí com todas as despesas pagas pela empresa responsável pela construção do imóvel.

O Condomínio Leme II foi inaugurado em 2014, e faz parte do programa "Minha Casa Minha Vida", do Governo Federal. Os edifícios foram construídos pela empresa Direcional Engenharia. Em um anúncio, o apartamento de 42 m² custa R$ 29 mil.