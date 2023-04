Corpo de Bombeiros resgata cadela que ficou presa após desabamento parcial de prédio em Pernambuco

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã deste domingo (30), a cadela "Bela". Ela é um dos animais que ficaram presos no Edifício Leme, que desabou parcialmente na quinta-feira (27), em Olinda (PE). Para retirar a cadela, que estava no terceiro andar do imóvel, os bombeiros usaram uma plataforma e cerraram a grade do apartamento.

"Bela" já foi avaliada por veterinários de uma clínica móvel da prefeitura. Tutora do animal, a comerciante Monique Lima disse que a cadela tomou soro e vitaminas. "Ela está animada. Passou três dias sem comer, mas está bem graças a Deus. É a minha companhia. Meu medo era que ela morresse de fome", disse.

Ainda segundo o g1, o reencontro entre a mulher e a cadela foi registrado pelo Corpo de Bombeiros. As imagens mostram os profissionais entregando o animal a Monique. Animada, a cadela balança o rabo, desce dos braços da tutora e corre pela rua.

Sobrevivente do desabamento, Monique perdeu tudo que tinha, incluindo a carroça que usava para trabalhar como vendedora de cachorro-quente.

O resgate foi realizado três dias depois que metade dos 16 apartamentos do prédio desabou, deixando seis mortos e cinco feridos. Além de Bela, havia informações de que também estava no local um gato chamado Menininho. No entanto, o felino não foi localizado pelos bombeiros.

A operação teve início por volta das 9h45. Os bombeiros utilizaram uma plataforma para subir até o último pavimento do edifício e cerrar a grade do apartamento, entrando pela varanda. A cadela, que estava presa pela coleira, foi entregue à tutora e encaminhada ao veículo da clínica veterinária.

O Corpo de Bombeiros informou que, no resgate, foi utilizada uma 'Auto Plataforma', viatura que atinge 66 metros de altura. Ainda segundo a corporação, foram enviadas seis viaturas, com 20 militares. Além de "Bela", os bombeiros disseram que resgataram também um passarinho na manhã deste domingo.