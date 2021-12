Prédio desaba no bairro do Marco, em Belém, e atinge residência vizinha

Um edifício de três andares em construção na travessa Mauriti, bairro do Marco, desabou e atingiu duas casas no final da noite da última segunda-feira. Em Imagens de um circuito interno de segurança, é possível ver o momento em que os escombros desabaram sobre uma das residências, quase atingindo a família que estava dentro do imóvel no momento. Veja:

Cinco pessoas moram na casa atingida, incluindo uma criança de dois anos, que estava no local que foi atingida pelos escombros minutos antes do desabamento. Segundo Vânia Tuma, comerciante que mora há 30 anos no local, a noite inteira eles ouviram estalos que prenunciavam que alguma coisa estava errada com a obra.

No final da noite, a estrutura desabou sobre a casa. Segundo a dona da residência, a obra foi condenada e por isso, trabalhadores estavam desmanchando o que já havia sido construído, mas sem nenhuma rede de proteção para evitar que esse tipo de acidente acontecesse.

(Sidney Oliveira / O Liberal)

Logo após o desmoronamento, que não registrou nenhuma vítima, o corpo de bombeiros foi ao local e interditou a residência que foi mais atingida. Na manhã desta terça-feira, uma equipe da defesa Civil também foi até o endereço para analisar os estragos e orientar a família sobre os procedimentos a serem adotados agora.