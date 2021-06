Prédio desaba em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro

Um prédio residencial desabou na madrugada desta quinta-feira , 3, na comunidade do Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. O número de vítimas e detalhes mais completos sobre a estrutura ainda não foi confirmado oficialmente pelas autoridades locais. Apesar disso, as primeiras informações apontam que, até as 6h50, três pessoas haviam sido socorridas e os bombeiros tentavam resgatar outras três pessoas presas aos escombros.

Segundo informações oficiais, o Corpo de Bombeiros de Jacarepaguá foi acionado para acompanhar o desabamento do imóvel, por volta das 3h22, entre a Avenida da Areirinha e a Rua Uva, no bairro Itanhangá.

No local, houve um foco de incêndio que ainda deve ser controlado, conforme informações preliminares.

A ação conta com o apoio de oficiais dos quartéis do Alto da Boa Vista, Barra da Tijuca, da Magé e São Cristóvão.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não divulgou dados oficiais sobre o número de vítimas do desabamento.

Conforme publicou o Centro de Operações do Rio em uma rede social, a Avenida Areinha está interditada na altura da rua das Uvas. Neste momento, além dos Bombeiros, a Polícia Militar e CET-Rio, a Defesa Civil, a Guarda Municipal e a companhia de energia Light já estão no local do incidente.