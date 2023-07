Asfalto se abre em avenida e carro de aplicativo é engolido por cratera; veja como ficou

Um veículo de transporte por aplicativo foi engolido por uma cratera no asfalto que se formou na Avenida Recife, localizada no bairro de Areias, na capital pernambucana. De acordo com relatos de testemunhas, não havia buracos visíveis na via, mas sim um vazamento de água que já ocorria há vários dias. Felizmente, ninguém se feriu.

O acidente ocorreu por volta das 9h15 desta segunda-feira (3). Vídeos mostram que um dos passageiros foi resgatado por pessoas que passavam pelo local enquanto o veículo permanecia preso dentro do buraco.

O motorista de aplicativo, Alberto de Oliveira Silva, relatou que a abertura no asfalto apareceu assim que ele estacionou o carro e expressou preocupação com os prejuízos do acidente. "Quero ver quais medidas a prefeitura vai tomar para mim. Dependo do carro para trabalhar todo dia", disse.

A passageira que estava com Alberto durante uma corrida era a dentista Pétrúcia Prado que, ao comentar sobre o ocorrido, descreveu a cena como "aterrorizante". "Não desejo isso para ninguém. Ainda bem que foi só a parte trás do carro. Se fosse ele inteiro, a gente nem estaria mais aqui", afirmou a passageira.

Os bombeiros não foram acionados para a ocorrência e, ainda no final desta manhã, o veículo ainda não havia sido removido da cratera.

A prefeitura do Recife informou que uma equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) foi enviada ao local para investigar o problema e sinalizar a área. Além disso, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) esteve na avenida para orientar os motoristas sobre um desvio: aqueles que seguem no sentido Aeroporto devem utilizar as ruas Capitão Estevão Fernandes e General Francisco Figueira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)