Trio sequestra motorista e provoca acidente com três veículos em Curitiba

Um motorista foi sequestrado por dois homens e uma mulher, na madrugada deste domingo (2), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O caso iniciou com um roubo na Avenida Portugal e terminou na rua Groelândia, quando os criminosos bateram a caminhonete da vítima contra outros dois carros. As informações são da Banda B.

Câmeras de segurança registraram o momento que a caminhonete aparece em alta velocidade na Rua Groelândia, antes de perder o controle e colidir contra os automóveis, à 1h11. Um dos carros atingidos pelo veículo roubado chega a rodopiar várias vezes após o impacto.

Ainda dá para observar que um casal sai da caminhonete e foge, como se nada tivesse acontecido. Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido encontrado. A polícia encontrou o automóvel pouco depois, batido e abandonado. “Seu veículo, uma S10, foi levado e posteriormente colidiu e foi abandonado pelos autores do roubo”, contou o tenente Duarte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência que Banda B teve acesso, o motorista relatou que foi abordado pelos criminosos e mantido refém, durante 15 minutos, no veículo. O rapaz disse que foi abandonado em um posto de combustíveis e os ladrões seguiram com o veículo.