Justiça decreta prisão preventiva de pedófilo e mulher que sequestraram menina de 12 anos

A prisão em flagrante de Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, e de Gesiely de Sousa Vieira, de 22, foi convertida na manhã desta sexta-feira (30) em prisão em flagrante pela Justiça do Distrito Federal. Eles foram detidos pelo sequestro e estupro de uma menina de 12 anos, no Jardim Ingá, em Luziânia (GO), na quarta-feira (28). Com a decisão, os dois devem aguardar o julgamento presos. Gesiely ficará na Penitenciária Feminina do DF, enquanto Daniel vai aguardar o julgamento no Complexo Penitenciário da Papuda.

As investigações apontam que Gesiely - que está grávida de 6 meses - também teria tentado aliciar uma adolescente de aproximadamente 14 anos antes do sequestro da adolescente de 12 anos. Porém, a abordagem não teria dado certo e a dupla partiu para uma “mais repentina”. “Essa primeira vítima já foi identificada e será ouvida”, explicou o delegado, afirmou o delegado João Guilherme Medeiros, chefe da 2ª DP (Asa Norte), que conduz a investigação.

Os suspeitos vão responder por estupro de vulnerável e cárcere privado. De acordo com a polícia, Gesiely e Daniel têm um relacionamento há dois anos e chegaram a morar juntos entre janeiro e fevereiro. A mulher alega que foi coagida pelo criminoso a participar do crime, mas os investigadores não acreditam nessa versão, já que o suspeito deixou a companheira na Cidade Ocidental (GO) após o crime e ela não denunicou o caso.

Além disso, foram encontrados diversos registros de pagamentos e repasses de dinheiro recorrentes de Daniel para Gesiely, levantando a suspeita de que ela seria garota de programa.