Assaltante é agredido por moradores após tentar roubar pedestre, em Manaus; vídeo

Um assaltante foi agredido por moradores após tentar roubar um homem no Conjunto Renato Souza Pinto, na zona norte de Manaus (AM). Uma câmera de segurança instalada próxima do local registrou a ação, na última terça-feira (1). Ao ser abordado, o pedestre reage e logo aparecem outras pessoas que também partem para cima do suspeito.

No vídeo, o suspeito conduz uma motocicleta e atravessa a rua, indo em direção à vítima. Em seguida, o pedestre parte para cima do assaltante e os dois começam a trocar socos no meio da via. Logo aparece o primeiro morador, que também bate no assaltante.

O homem foge e corre para a pista principal, tenta subir em outra moto, mas surgem outros moradores e também entram na briga. Pela câmera de outro estabelecimento é possível ver o suspeito fugindo com o capacete da motocicleta nas mãos enquanto um dos homens o persegue e o joga no meio da rua.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)