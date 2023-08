Suspeito de assassinato de jovem grávida em Manaus é preso no Pará

A Polícia Civil prendeu o suspeito do homicídio de uma jovem grávida de Manaus. o suspeito identificado como Gil Romero Machado Batista foi capturado na noite desta terça-feira, dia 8, no município de Óbidos. Gil Romero era procurado pela Polícia do Estado do Amazonas por ser o principal suspeito do homicídio de Débora da Silva Alves, de 18 anos, que estava grávida de oito meses. O suspeito do assassinato era o pai da criança.

A Polícia do Amazonas solicitou apoio técnico e operacional à Diretoria de Polícia do Interior (DPI). Os policiais da 12ª RISP - Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas cumpriram o mandado de prisão expedido em Manaus. Após incursões conjuntas, entre equipes de policiais paraenses e amazonenses, os órgãos de segurança conseguiram encontrar o suspeito. O preso foi encaminhado para a Delegacia de Óbidos, onde aguarda a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Os policiais começaram a procurar o suspeito no Pará desde o último sábado, dia 05, por determinação do Delegado Geral Walter Resende e do Superintendente da 12ª RISP Delegado Jardel Guimarães.

CASO - De acordo com investigação da Polícia do Amazonas, Débora desapareceu no dia 29 de julho deste ano, quando saiu da residência para encontrar o suspeito. Gil Romero recusava ser pai da criança. Ele teria oferecido remédios abortivos para Débora que recusou. Depois em junho deste ano Gil tentou assassiná-la, mas a moça se defendeu com uma faca.

No dia do crime, Débora saiu para encontrar Gil Romero, com quem tinha acertado pegar dinheiro para comprar o berço do bebê, mas não retornou para casa em seguida.

A grávida de 18 anos foi morta por asfixia. O corpo da jovem foi encontrado na quinta-feira (3), por uma equipe da DEHS, em uma área de mata no Mauazinho, zona leste, de Manaus, após um dos envolvidos na ação criminosa indicar onde o cadáver estava.

A Polícia do Amazonas já suspeitava que Gil tivesse fugido em direção ao Pará. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) do Amazonas divulgou a imagem do suspeito. Gil Romero era proprietário de um bar e trabalhava como vigilante em uma usina. Foi no estabelecimento comercial, que Gil encontrou com José Nilson que trabalhava como gerente.

De acordo com relato de José Nilson, que está preso, no dia do crime, enquanto Gil Romero foi se encontrar com Débora, José Nilson foi para a usina roubar fios. Pouco tempo depois, Gil Romero apareceu com o corpo da jovem, sem vida e com sinais de asfixia.

A delegada responsável pelo caso Deborah Barreiros, informou ao G1 Amazonas que José Nilson relatou que se sentiu coagido a ocultar o cadáver da vítima. A dupla criminosa colocou o corpo da jovem Débora Alves em um tonel, queimaram e desovaram depois. Nilson foi identificado, localizado e preso. Ele começoua colaborar com as investigações.