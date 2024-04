VÍDEO: Embarcação afunda na ilha do Capim, em Abaetetuba; 5 homens e um cachorro foram resgatados

Um barco de médio porte naufragou no final da tarde de sábado (6), na ilha do Capim, em Abaetetuba, nordeste paraense. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura do município no nordeste do Pará, a embarcação de nome “Proteção de Deus” saiu de Anajás, na ilha do Marajó, e estava indo em direção a Belém, transportando cabos de vassoura. Cinco homens e um cachorro que estavam no barco foram resgatados com vida e sem ferimentos. A embarcação afundou totalmente. Não há detalhes sobre a causa do incidente.

Em outra gravação, vários ribeirinhos aparecem ajudando no resgate. Eles também removeram parte da carga que se espalhou pelo rio. (Reprodução/ Redes sociais)

Ainda segundo a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, os tripulantes foram imediatamente assistidos pelo Corpo de Bombeiros, Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil de Abaetetuba, que os acolheu e forneceu atendimento psicológico, alimentação e hospedagem.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do resgate dos cinco homens e do cachorro. O barco aparece totalmente no fundo. Na gravação, um dos tripulantes afirma que foi tudo “muito rápido”. “Ele virou só de uma [vez]”, disse o homem. Em outra gravação, vários ribeirinhos aparecem ajudando no resgate. Eles também removeram parte da carga que se espalhou pelo rio.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento e vai investigar o caso. “Outras embarcações, que estavam nas proximidades do ocorrido, realizaram o resgate dos tripulantes. Todos passam bem. Não há registro de poluição hídrica no local. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) instaurará o competente Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e responsabilidades”, comunicou.