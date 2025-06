‘Lulinha’ é encontrado morto boiando na ‘Praia do Osso’, em Santarém

Um homem identificado como Erikles Ferreira Fonseca, mais conhecido como “Lulinha”, foi encontrado morto no rio Amazonas, em Santarém, no oeste do Pará. O corpo da vítima foi localizado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (5), em uma área conhecida como “Praia do Osso”, no bairro Uruará. Segundo os relatos iniciais, a vítima estava boiando próxima à margem e foi avistada por um pescador.

De acordo com as informações preliminares, o pescador se preparava para entrar no rio quando viu o corpo próximo a uma área de mato. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito. Ainda não há detalhes sobre o estado do corpo ou se havia sinais de lesões que indiquem um possível homicídio.

As circunstâncias da morte de Erikles ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. No entanto, a Polícia Militar informou ter recebido a informação de que a vítima teria saído para pescar com um amigo e não retornou para casa. A Polícia Científica esteve no local para fazer a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames complementares deverão ajudar nas investigações. “Lulinha” já tinha passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas e assaltos.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o corpo foi encaminhado para a perícia para definir a causa da morte. O caso é investigado pela Seccional de Santarém”.