Idoso é esmagado por ônibus no Entroncamento, em Belém

Márcio Ferreira dos Santos, de 60 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus, na rodovia BR-316, próximo à entrada do túnel do Entroncamento, em Belém. Testemunhas apontam que ele estava com sinais de embriaguez e não conseguiu atravessar a pista, sendo atingido e jogado para as rodas de trás do coletivo, que o esmagou. O motorista não conseguiu parar a tempo.

O Corpo de Bombeiros Militar ainda foi acionado para tentar socorrer o idoso, mas não houve tempo. Os ferimentos eram graves demais. Outras pessoas não se machucaram no acidente e os rodoviários não quiseram ser entrevistados. As marcas do atropelamento ficaram no para-brisa do ônibus. Para trás, ficou apenas um chinelo de Márcio, escrito a palavra "fé".

Policiais militares e bombeiros também apontam, com base em relatos de testemunhas e pessoas que conheciam o senhor Maurício, que ele estava em situação de rua, mas de fato morava no bairro do Acampamento. A área do acidente foi isolada e a Polícia Científica do Pará foi acionada para periciar o local, o ônibus e a vítima. O trânsito não sofreu congestionamento significativo.