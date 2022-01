Agentes de trânsito e populares se envolvem em confusão generalizada em Marabá

Uma confusão generalizada envolvendo agentes de trânsito e populares foi registrada na manhã desta segunda-feira (17) em Marabá, no sudeste paraense. O caso ocorreu em um trecho da rodovia BR-222, no centro comercial do bairro São Félix II, em um momento de grande circulação de pessoas.

Imagens gravadas por testemunhas mostram populares e funcionários do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) trocando agressões como empurrões, socos e chutes.

Proprietário do estabelecimento Empório das Ervas, Antônio Pereira presenciou todo o caso, que ocorreu em frente ao comércio de produtos naturais. Segundo ele, o motorista de um veículo modelo Chevrolet Ônix prata, que aparece nas imagens, seria o ponto de partida para a briga. "Eles (os agentes) vinha seguindo ele até que conseguiram fechar ele com as viaturas, até que ele parou", detalha.

Segundo informações de populares, o motorista trabalhava transportando passageiros de forma ilegal e teria sido abordado durante uma ação de trânsito. "Parece que queriam levar o carro dele e por isso começou a confusão. Por isso outras pessoas se meteram na briga, inclusive mototaxistas. A população se revoltou", conta.

A reportagem acionou a Polícia Civil e a prefeitura de Marabá, mas não recebeu retorno até o momento.