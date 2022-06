Multidão levanta carro para salvar motociclista esmagado em acidente; vídeo

Um motociclista, que tinha sido atropelado e ficou preso embaixo de um carro, foi ajudado por diversas pessoas que presenciaram o acidente. O caso aconteceu no último sábado (28), nos Estados Unidos, e foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local.

VEJA MAIS

Segundo a polícia local, um casal estava em uma moto, trafegando por uma avenida, quando foi surpreendido por um carro que andava em alta velocidade. O impacto fez a mulher ser jogada no chão e o homem permaneceu próximo à moto e foi esmagado pelo automóvel.

As pessoas que presenciaram todo o acidente correram para ajudar o homem e se uniram para erguer o carro que o esmagava. Enquanto isso, outras testemunhas o puxaram para fora. Apesar do grande susto e algumas pequenas lesões, o casal envolvido no acidente não corre risco de vida e está bem.

Pelas redes sociais, as autoridades agradeceram a ajuda dos civis no salvamento do motociclista e destacaram a importância do senso de coletividade na cidade. Nas investigações, a polícia constatou que o motorista do carro, que atropelou o homem e a mulher na moto, estava com um recipiente de bebida alcoólica aberto dentro do veículo. Ele foi autuado por portar bebida alcoólica ao volante e dirigir a uma distância muito curta do motociclista.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)