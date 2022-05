Atropelamento no DF deixa quatro crianças na UTI; três em estado grave

Neste domingo (22/05), cinco crianças foram atropeladas em Ceilândia, no Distrito Federal. Quatro ainda seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do município. De acordo com relatos, o quadro clínico de Ana Júlia e Bruna Raquel, ambas de 6 anos, e Sofia Valentina, de 4, ainda é grave e seguem intubadas. Apenas Maria Eduarda, de 10 anos, recebeu alta e se recupera em casa.

As crianças foram atropeladas por Francisco Manoel da Silva, 53 anos, que dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em alta velocidade e bêbado. Após o crime, o acusado ainda tentou fugir do local, mas foi detido por pessoas que presenciaram o atropelamento.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou que o condutor do veículo estava bêbado “por laudo de constatação” confirmado pelo Instituto Médico Legal (IML). Esse exame é atestado mediante sinais claros de embriaguez, mesmo quando há recusa da parte em assoprar o bafômetro.

Para a equipe do jornal Metrópoles, o morador da região, Francisco Lima, de 71 anos, contou que ouviu o barulho do impacto do corpo das crianças no carro. “Quando saí para ver o que havia acontecido, entrei em desespero. As crianças estavam jogadas, próximas ao bueiro, no canteiro. Outra havia sido arremessada a metros da faixa de pedestre. Foi uma das coisas mais horríveis que já vi”, disse o homem.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)