Motorista dá ré, atropela idoso e foge sem prestar socorro no Pará; vídeo

Na manhã do último domingo (30), câmeras flagraram o atropelamento de um idoso, de forma aparentemente proposital, em Santarém, oeste do Pará. O atropelamento aconteceu no cruzamento das avenidas Borges Leal e Plácido de Castro. As imagens ganharam repercussão nas redes sociais e causaram revolta na população.

No vídeo, é possível ver um idoso, identificado como Antônio Alves Pontes, de 71 anos, andando pela rua quando um carro passa por ele e em seguida volta com o veículo de ré para atropelar o idoso. Logo após o atropelamento, o motorista foge do local. O idoso levanta do chão aparentemente atordoado e segue andando. Antônio teve machucados nos braços, pernas e mãos. O motorista ainda não foi identificado. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia.

“Eu ia caminhando na calçada, do lado de lá, ele já tinha passado de mim, aí eu fui para a beirada da calçada. Só ouvi a porrada por trás e me derrubou no chão”, relatou a vítima. O idoso relatou que na ocasião do acidente, estava indo comprar pão na padaria, por volta das 6h18. Após o ocorrido, a vítima ficou com medo de voltar a comprar pão, o que fazia parte da rotina.