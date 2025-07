Foragido ligado ao crime organizado é preso no Maranhão; suspeito atuava como 'torre' em Belém

Um homem investigado por integrar o crime organizado foi preso nesta sexta-feira (11), no município de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão. Segundo a Polícia Civil, ele exercia a função de “torre” em uma facção que atua no bairro de Val-de-Cans, em Belém.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Com o suspeito, foram apreendidos telefones celulares.

Mandado de prisão estava em aberto desde 2021

De acordo com a polícia, o homem estava foragido do sistema penitenciário do Pará desde janeiro de 2021. Ele foi localizado após investigações apontarem que permanecia homiziado no interior do Maranhão, de onde continuava a emitir ordens criminosas e negociar drogas e armas com destino ao Pará.

“O suspeito estava foragido do sistema penitenciário paraense desde janeiro de 2021 e vivia homiziado no interior do Maranhão, de onde seguia emitindo ordens criminosas e negociando entorpecentes e armas com destino ao Pará”, informou o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc.

Atuação criminosa em Belém e conexões interestaduais

O investigado tinha um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém. A polícia afirma que ele é ligado a atividades como tráfico de entorpecentes e articulações com outras lideranças do crime organizado.