Dupla invade casa e mata homem a tiros em distrito de Bragança

Um homem identificado como Mário Antônio Pereira Santiago foi morto a tiros na noite do último domingo (1º), na comunidade de Bacuriteua, distrito do município de Bragança, no nordeste paraense. De acordo com informações iniciais, uma dupla armada chegou ao local em uma motocicleta preta, invadiu a residência da vítima e efetuou diversos disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram.

O crime ocorreu por volta das 17h. Conforme os relatos de testemunhas, o garupa da moto de cor preta foi quem efetuou os disparos. Ambos os suspeitos utilizavam capacetes no momento do homicídio, então não há detalhes sobre suas identidades. No entanto, testemunhas teriam contado sobre as características corporais dos suspeitos, os descrevendo como sendo um ‘magro e outro gordo’. Além disso, um dos atiradores ainda estaria segurando debaixo do braço uma gaiola comumente usada para pegar pássaros.

Após os tiros, Mário Antônio chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. A vítima já teria cumprido pena por porte ilegal de arma de fogo e, no momento, estava solta em regime aberto. Equipes do 33º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. A Polícia Civil também esteve no local e deu início às investigações para tentar identificar e localizar os autores do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso. Não há detalhes sobre qual seria a motivação para o crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.