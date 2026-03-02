Corpo com marca de facada é encontrado dentro de poço em Ourilândia do Norte

O corpo de um homem ainda sem identificação foi localizado dentro de um poço no município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. O cadáver foi localizado no domingo (1º/3), no setor Novo Horizonte. Segundo as informações iniciais, a vítima apresentava um ferimento profundo na região do abdômen que teria sido decorrente de uma facada e havia a exposição de vísceras.

Segundo informações policiais, agentes do 36º Batalhão da Polícia Militar trabalham com a hipótese de que o caso pode ter relação com uma briga ocorrida no sábado (28), em uma residência situada nas proximidades de uma área de ocupação. Após a denúncia sobre a confusão no endereço, já no domingo, os policiais foram até o imóvel, que estaria abandonado, e encontraram o corpo e uma faca.

A arma branca, que tinha vestígios de sangue, foi apreendida para perícia. O cadáver também foi removido para os procedimentos legais. Com o corpo, foi encontrado um cartão em nome de um homem, porém já foi confirmado que o documento não pertence à vítima.

A casa onde o crime teria ocorrido pertence a um homem já identificado pelas autoridades. Ele deverá prestar esclarecimentos na Delegacia de Ourilândia do Norte para que a dinâmica dos fatos seja esclarecida. De acordo com os relatos, familiares desse homem teriam acionado a polícia após a suposta briga.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil do Pará conduz as investigações para confirmar a identidade do morto e apurar as circunstâncias do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.