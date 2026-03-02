Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é morto a tiros após ter a casa invadida em Tailândia

O crime ocorreu na tarde de domingo (1º/3)

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros após ter a casa invadida em Tailândia. (Foto: Redes Sociais)

Homem é morto a tiros após ter a casa invadida em Tailândia

Gilson Carlos Hermes Soares, de 49 anos, foi assassinado a tiros na tarde de domingo (1º/3), no município de Tailândia, no nordeste do Pará. O crime ocorreu em uma residência localizada na Oitava Avenida, no bairro de Fátima I. Conforme relato de familiares, dois homens chegaram ao endereço em uma motocicleta e invadiram o imóvel. A vítima estava sentada em um sofá quando foi surpreendida pelos disparos. Pelo menos quatro tiros teriam sido efetuados. Gilson morreu ainda no local, antes da chegada de socorro.

O crime ocorreu por volta de 15h. Conhecido como “Carlos Cabeludo”, Gilson estava morando temporariamente na casa da irmã. Equipes do 45º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área para os procedimentos iniciais. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos nem sobre a motivação do homicídio.

Durante a perícia realizada dentro da residência, foram encontrados objetos comumente associados ao tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão e plástico-filme. Apesar disso, familiares negaram que o imóvel fosse utilizado para a comercialização de drogas. Eles afirmaram ainda que Gilson era usuário de entorpecentes e que havia deixado recentemente o sistema prisional do estado do Maranhão.

Segundo apuração preliminar, ele possuía registros policiais anteriores no Pará e no Maranhão, mas não foram detalhados os crimes investigados. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, por meio da Delegacia de Tailândia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à corporação e aguarda retorno.

Palavras-chave

homicídio em tucuruí

homem é morto a tiros
Polícia
