Polícia Civil prende último integrante de quadrilha que realizava extorsões

Criminosos mantiveram refém em estacionamento de empresa de transportes

O Liberal
fonte

Último membro de quadrilha que praticava extorsões foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (02/12). (Divulgação PC)

A Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) prendeu, nesta terça-feira (2), o último integrante de uma quadrilha de extorsão que manteve uma vítima em cárcere privado em 2024. A ação da Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de prisão preventiva em Belém.

O suspeito detido é apontado como coautor do crime, ocorrido em 21 de maio de 2024. Na ocasião, a vítima foi abordada no estacionamento de uma empresa na avenida João Paulo II. Sob grave ameaça com arma de fogo, ela foi obrigada a entrar em um veículo, permanecendo em cárcere privado por cerca de cinco horas.

Enquanto esteve em poder dos criminosos, a vítima foi forçada a desbloquear seus celulares e fornecer senhas bancárias. Com o acesso, os autores realizaram transferências, empréstimos pessoais, operações via PIX e compras. Elevados valores financeiros e bens foram subtraídos e distribuídos entre os coautores.

Detenção dos demais envolvidos

O delegado Arthur do Rosário, titular da DRFR, informou que todos os criminosos envolvidos já foram detidos. Um dos coautores foi preso em flagrante em 30 de julho de 2024. Outros dois tiveram as prisões preventivas cumpridas em setembro do mesmo ano. O quarto e último envolvido foi capturado nesta terça-feira (2).

