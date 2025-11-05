Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Policial Civil é preso em flagrante após roubar residência e fazer família refém em SP

O policial apresentou sua identidade funcional e alegou estar em diligência investigando tráfico de animais silvestres, sem conhecimento prévio de sua unidade

Estadão Conteúdo
fonte

Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (14/02) a Operação Security, em Ananindeua. (Divulgação / Polícia Civil)

Um policial civil e outros dois homens foram presos em flagrante após assaltarem uma residência em Mauá, na Grande São Paulo. O crime foi filmado por câmeras de segurança do imóvel.

Segundo a Polícia Militar, o trio usou uma caixa para simular a entrega de medicamos e ter acesso à residência. Eles fugiram em um veículo Nissan March branco e foram perseguidos pela PM. Ao descerem do veículo, os três alegaram que eram policiais civis e se recusaram a obedecer às ordens da equipe.

Durante a abordagem, a PM encontrou uma pistola com brasão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, utilizada no roubo. O indivíduo apresentou sua identidade funcional e alegou estar em diligência investigando tráfico de animais silvestres, sem conhecimento prévio de sua unidade. As versões apresentadas pelos abordados eram contraditórias e demonstravam nervosismo.

Na vistoria do veículo, os policiais militares encontraram placas de outro veículos no porta-malas, junto com diversos objetos, incluindo um televisor, binóculo, mochila com distintivo da Polícia Civil, algema, jaqueta da corporação, toucas tipo ninja, bonés, dois celulares (um da vítima) e a caixa com etiqueta contendo nome e endereço de uma das vítimas.

Os suspeitos foram levados ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde as vítimas já tinham registrado a ocorrência e apresentado os vídeos que auxiliaram na identificação dos autores. Por conta da participação do policial civil, a ocorrência foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil, na capital paulista. Os três suspeitos permaneceram detidos à disposição da Justiça

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ASSALTO/RESIDÊNCIA/MAUÁ/POLICIAL CIVIL/PRISÃO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

gatonet

Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul

03.11.25 18h05

Política

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Texto será enviado para sanção do presidente Lula

30.10.25 19h03

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Cristian Cravinhos fala sobre relacionamento gay retratado em ‘Tremembé’

Condenado pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, ele se relacionou com outro detento enquanto esteve encarcerado

05.11.25 8h30

ÚLTIMO ROMÂNTICO

Detento de Tremembé revela romance com Cristian Cravinhos e 'prova de amor' dentro do presídio

Ricardo, que diz ser o verdadeiro Duda, detalha namoro com Cristian Cravinhos na penitenciária e relembra gesto romântico que não foi mostrado na série

04.11.25 20h49

ASTRONOMIA

Maior superlua do ano: evento astronômico pode ser visto nessa quarta-feira (5)

A mais brilhante superlua de 2025 será visível em todo o Brasil, a depender das condições climáticas

05.11.25 8h55

BRASIL

Supermercado vende carne 'azul fedorenta' e justiça obriga pagamento de indenização ao cliente

O caso serve de alerta para quem enfrenta situações semelhantes em compras de alimentos

05.11.25 10h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda