PC prende homem suspeito de estuprar a própria sobrinha no Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (1º/12) em Soure, no Marajó, suspeito de estuprar a própria sobrinha de 9 anos. Segundo a PC, o crime ocorreu em 2022 e as investigações apontaram que a vítima foi passar as férias na casa do tio e ele se aproveitou da convivência familiar e da confiança para abusar sexualmente da menina.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, na época do delito o suspeito praticou de forma reiterada diversos atos de natureza libidinosa contra a criança. O crime causou intenso abalo físico e emocional, sendo confirmado ao longo do processo criminal.

O homem foi condenado pelo caso e tinha ordem de captura expedida. As equipes da Superintendência Regional dos Campos do Marajó e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Soure localizaram o suspeito em uma fazenda situada a aproximadamente três horas da sede do município. A PC o deteve e o conduziu à Delegacia de Polícia de Soure, onde permanece sob custódia, à disposição do Poder Judiciário.

Punição

O Código Penal brasileiro determina reclusão de oito a 15 anos para quem tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.