Mondragon em ação no Ural Fighting Championship 2, na Rússia

Gerônimo Mondragon irá representar o estado do Pará mais uma vez na Rússia. Seu próximo combate será no Ural Fighting Championship, que irá realizar a sua segunda edição neste sábado (25), na cidade de Samara, na Rússia. Em busca da sua 45ª vitória no mma, Mondragon terá como adversário o atleta russo Viacheslav Datksin, na luta principal do evento.

Em noite de muitos nocautes, empate marca luta principal do Shooto 116

A edição 116 do Shooto Brasil brindou o público presente na Upper Arena, no Rio de Janeiro (RJ), com grandes lutas e nocautes espetaculares dos lutadores. O evento, que aconteceu na sexta-feira (17) e teve como principais destaques as vitórias de Juscelino Pantoja, Ágata Lucas e Yuri Neles.

Resultados do Shooto Brasil 116

Card Preliminar

Breno Yuri venceu Douglas “Gelado” por KO Lucas Caldas venceu Ricardo “Tigrão” por TKO

Card Principal

Matheus Soares venceu Ricardo “Capoeira” por TKO Ágata Lucas venceu Hannette Staack por TKO Juscelino Pantoja venceu Lincon Santos por TKO Geoge Tokkos venceu Gabriel “GB” por decisão unanime Yuri “Seu Jorge” venceu Jefferson Aldin Diego Dias venceu Vandirson Alves por decisão majoritária Arthur Lima e Carlão Silva empataram após 3 rounds

Edwards supera Usman e mantém cinturão dos meio-médios no UFC 286

O cinturão segue na Inglaterra. Na luta principal do UFC 286, realizado neste sábado (18), em Londres (ING), Leon Edwards viveu batalha contra Kamaru Usman, mas manteve o cinturão dos meio-médios (até 77,1kg.). Com performance estratégica, o inglês anulou o wrestling de alto nível de Usman e apos cinco rounds, foi declarado vencedor na decisão majoritária dos juízes.

Anderson Silva é nomeado para o Hall da Fama do UFC

Considerado por muitos como um dos melhores lutadores de MMA em todos os tempos, Anderson Silva teve seus feitos reconhecidos pelo UFC. Maior peso médio (até 83,9kg.) na história da companhia, o astro brasileiro foi nomeado para o Hall da Fama, integrando a ‘Ala dos Pioneiros’. A homenagem acontece cerca de dois anos após lenda deixar UFC e se aposentar do MMA.

Overeem é flagrado em antidoping e recebe longa suspensão no Kickboxing

Alistair Overeem foi suspenso das competições após ser flagrado em um exame antidoping na luta que marcou seu retorno ao Kickboxing. O antigo astro do UFC foi suspenso por um ano. A informação foi divulgada pelo portal “VechtsportInfo” . Vale ressaltar que o holandês havia lutado no fim de 2022, pelo GLORY, superando o atleta Badr Hari.