Gerônimo Mondragon confirmado no FEN 38 na Polônia

Gerônimo dos Santos “Mondragon”, que tem o cartel profissional no MMA de 44 vitórias, está de volta ao cenário internacional, dessa vez na Europa, mais precisamente na Cidade de Ostrow Wielkopolskie, na Polônia. Dia 22 janeiro ele encara o atleta polonês Michal Andryszak fazendo a luta principal na categoria peso-pesado do evento FEN Fight Exclusive Night, na sua edição de nº 38.

Deiveson revela ‘trairagem’ de Moreno e promete vingança pelo cinturão no UFC 270

Pouco menos de uma semana para sua trilogia contra Brandon Moreno, Deiveson Figueiredo é só confiança. Disposto a recuperar o cinturão dos moscas (até 56,7kg.) no UFC 270, que acontece em 22 de janeiro, Figueiredo esqueceu uma antiga rivalidade com Henry Cejudo e se instalou nos Estados Unidos para treinar com o ex-duplo campeão da organização. Grato, o brasileiro não escondeu a admiração pelo ‘Triplo C’.

Focado em devolver a derrota sofrida para Brandon Moreno em 2021, Deiveson falou sobre uma suposta ‘traição’ do atual campeão dos moscas com Henry Cejudo. Para o brasileiro, a história alimenta a motivação para superar o mexicano.“O ‘Bebê Chorão’ (Moreno) veio morar com o Henry Cejudo, trouxe a família. Chegou um tempo e ele (Moreno) viajou para a Califórnia, se não estou enganado, para ajudar o (Joseph) Benavidez a lutar contra o Henry Cejudo (em 2016). Nunca mais ele voltou. O Henry já falou: ‘quero que você arranque a cabeça desse cara’. Missão dada é missão cumprida”, garantiu.

João “Psicótico” leva título de melhor fotógrafo de MMA do Brasil em 2021

Aconteceu a premiação do Troféu Marco Ruas, conhecido como o ‘Oscar do MMA’. A cerimônia premiou pelo segundo ano consecutivo os melhores do MMA Nacional na última temporada em diversas categorias. João Baptista foi consagrado o melhor fotografo de MMA de 2021.

Calvin Kattar lidera as premiações do UFC Vegas 46 e fatura R$ 275 mil

Com o triunfo diante de Chikadze, Calvin Kattar ganhou o bônus de “Luta da Noite” do UFC Vegas 46 e, por conta disso, faturou US$ 50 mil (aproximadamente 275 mil reais). Vale ressaltar que, mesmo com a derrota, Giga Chikadze faturou o mesmo valor.

Amanda Nunes deixa a American Top Team

Após anos de uma parceria vitoriosa, chegou ao fim a história entre Amanda Nunes e a American Top Team, considerada a melhor equipe de MMA da atualidade. De acordo com informações do site “Combate” nesta segunda-feira (17), a brasileira está de saída da “ATT” e deve fundar, em breve, a sua própria equipe na Flórida (EUA), onde também está situada uma das filiais da American Top Team.

Evento que terá Whindersson Nunes x Popó no Boxe define preço de PPV

Marcado para acontecer no dia 30 de janeiro, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o evento “Fight Music Show”, que terá em sua luta principal o confronto de Boxe entre Whindersson Nunes e Acelino Popó Freitas, já tem um valor definido para o Pay-Per-View.Os primeiros 10 mil pacotes serão vendidos a R$ 69.