Acidente com três motocicletas deixa um morto e três feridos em Santarém

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta segunda-feira (9) resultou na morte de um homem, identificado como Daniel Lima, e deixou outras três pessoas feridas, em Santarém, no oeste do Pará. A colisão ocorreu no cruzamento da avenida São Sebastião com a travessa Moraes Sarmento, no bairro Santa Clara. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, o acidente envolveu três motocicletas e um carro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram três pessoas feridas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

Um dos envolvidos no acidente, identificado como Daniel Lima, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) também estiveram no local para controlar o tráfego e dar apoio à realização da perícia. A avenida São Sebastião ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência.