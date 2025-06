Homem condenado por homicídio é preso em Marituba enquanto trabalhava em serraria

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na tarde desta sexta-feira (13), um mandado de prisão contra Pedro da Mota Bastos, condenado pelo crime de homicídio, ainda sem trânsito em julgado. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Murinim e ocorreu no bairro Bela Vista, zona rural do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a polícia, Pedro foi localizado por volta de 14h30, enquanto trabalhava em uma serraria da região. A ordem de prisão foi expedida pela Vara Criminal de Benevides, cidade onde o crime ocorreu.

A prisão foi resultado de diligências que começaram após a equipe identificar o endereço do sentenciado. No local, a esposa do condenado tentou dificultar a ação policial, fornecendo informações imprecisas sobre o paradeiro de Pedro e afirmando que ele não mantinha contato telefônico. Segundo a Polícia Civil, a mulher tinha pleno conhecimento da situação judicial do companheiro e da possibilidade iminente de sua prisão.

Apesar da tentativa de ocultação, os agentes conseguiram descobrir o verdadeiro local de trabalho do condenado e realizaram a abordagem com sucesso. Após os procedimentos legais, Pedro da Mota Bastos foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.