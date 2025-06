Idoso de 75 anos é preso suspeito de estuprar a própria neta durante sete anos em Benevides

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde desta sexta-feira (13), um homem de 75 anos suspeito de estuprar a própria neta no distrito de Murinim, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. O mandado de prisão preventiva contra o homem foi cumprido por agentes da Delegacia de Murinim, após representação da autoridade policial com base em inquérito concluído no final de maio.

Segundo as investigações, os abusos teriam ocorrido de forma continuada desde quando a vítima tinha seis anos de idade até os treze. O caso é enquadrado no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.

O idoso foi localizado em sua residência, segundo a polícia. Após o cumprimento do mandado, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.