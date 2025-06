Motorista é detido com mais de 35 kg de skunk escondidos em fundo falso de veículo em Anapu

O condutor de um carro de passeio foi preso sob suspeita de tráfico de drogas e cerca de 35,5 kg de skunk foram apreendidos, na madrugada deste domingo (1º/6), em Anapu, no sudoeste do Pará. A ação policial ocorreu na BR-230, quando o suspeito foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

A abordagem ocorreu por volta das 3h, quando os agentes deram ordem de parada ao veículo Hyundai Tucson de cor preta, que estava estacionado na rodovia. Durante a abordagem, o condutor alegou que estava a caminho do estado do Maranhão, onde iria participar de uma vaquejada. Além disso, ele relatou que havia trocado recentemente o veículo por outro.

Ao realizarem uma inspeção minuciosa no automóvel, os policiais identificaram um compartimento oculto (fundo falso), onde estavam escondidos 33 tabletes de substância com características semelhantes ao skunk, supermaconha modificada em laboratório, totalizando cerca de 35,5 kg do entorpecente.

Diante da constatação do crime, o motorista e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anapu, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.