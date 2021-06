Fábrica clandestina de armas de fogo é fechada pela PM, em Tailândia

Uma fábrica clandestina de armas de fogo foi fechada pela Polícia Militar na manhã deste domingo (20), em Tailândia, no nordeste do Pará. A fábrica funcionava em uma invasão, a poucos quilômetros do centro da cidade. Um homem, que de acordo com a polícia seria o armeiro, foi preso. Ele não teve a identidade divulgada.

A PM informou que encontrou no local duas armas caseiras prontas e canos para outras dez além de ferramentas utilizadas na fabricação das armas. Também foram encontrados oito papelotes de pasta base de cocaína e cinco trouxinhas de maconha.

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) recebeu a informação sobre a fábrica clandestina e solicitou apoio para o comandante da 6ª Companhia Independente (6ª CIPM), major Corrêa. Imediatamente, guarnições foram enviadas ao local.

A fábrica funcionava em um casebre de madeira, dentro de uma invasão. Um homem, que seria o armeiro, foi encontrado no local e preso. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, para os procedimentos legais.