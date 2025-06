Suspeito de roubo sobe em telhado, mas é agredido por população em Ananindeua

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um suspeito de cometer assaltos sendo agredido por vários moradores em Ananindeua. O caso teve grande repercussão após os vídeos serem compartilhados em grupos de conversas na terça-feira (17). Conforme os relatos iniciais, a situação teria ocorrido na passagem Bom Sossego, no bairro Distrito Industrial. O suspeito foi preso após as agressões.

"A Polícia Civil informa que o roubo foi registrado pela Seccional Urbana de Ananindeua. O suspeito foi socorrido, encaminhado para atendimento médico e em seguida conduzido para a unidade policial. O caso segue sob investigação", comunicou.

Nos vídeos, é possível ver que o suspeito sobe no telhado de uma casa para tentar escapar da população. Duas pessoas também estão na estrutura e tentam jogá-lo de cima da casa para que ele seja pego pelos moradores. O suspeito é agredido com chutes e socos enquanto se segura em fiação elétrica para evitar ser pego pelas pessoas.

Além disso, alguns moradores tentam agredir o suspeito com pedaços de madeira, enquanto ele ainda se mantém sobre o telhado. A gritaria é grande no local e, em certo momento, o suspeito cai do telhado no meio do grupo de moradores que o agridem. Não há detalhes sobre o roubo em que o suspeito estaria envolvido. As agressões terminam após a chegada de uma viatura da Guarda Municipal de Ananindeua, que controla a situação e impede que as agressões continuem.