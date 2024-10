Elevador de prédio em construção cai e deixa 3 mortos em Santa Catarina

O elevador de uma obra caiu e deixou três pessoas mortas em Imbituba, Santa Catarina, nessa quinta-feira (10). As vítimas trabalhavam no prédio em construção e tinham entre 33 e 57 anos. Outros dois funcionários ficaram feridos.

Segundo o delegado responsável pelo caso, William Testoni, o acidente aconteceu por volta das 15 horas. Um inquérito policial será aberto para apurar as circunstâncias do ocorrido. O edifício em obras localiza-se no centro da cidade, próximo à igreja matriz de Imbituba.

Havia seis pessoas no elevador. Um funcionário da construção conseguiu sair antes da queda, mas os demais despencaram juntos. Entre as vítimas, duas pessoas morreram no local e um chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Os trabalhadores que morreram no local tinham 33 e 57 anos, enquanto o que foi levado ao hospital tinha 34 anos. Os dois funcionários que sobreviveram à queda têm 37 e 53 anos.

De acordo com um funcionário, o elevador parou e caiu de forma repentina (Reprodução / Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina)

Ao Corpo de Bombeiros Militar, um dos presentes no acidente informou que o elevador parou de forma repentina e despencou inesperadamente. Na próxima semana, é esperado que uma perícia de engenharia ocorra no local.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)