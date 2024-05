Visitantes ficam presos em elevador por 1h no 40º andar de prédio em São Paulo

Visitantes do Sampa Sky ficaram presos no elevador por cerca de uma hora no 40º andar, nessa quinta-feira (30). O grupo de pessoas estava no edifício Mirante do Vale, em São Paulo (SP), que possui 51 andares. O incidente aconteceu por volta das 11h30.

VEJA MAIS

Cerca de 10 adultos e crianças voltavam do mirante de vidro, localizado no 42º andar, quando o elevador parou. O prédio é um dos mais altos da cidade. A parada, caracterizada como de segurança, sucedeu após o detector de peso ser acionado, conforme a Atlas Schindler, empresa responsável pela manutenção do edifício.

O Sampa Sky, um mirante de vidro, fica no 42º andar do edifício Mirante do Vale (Reprodução)

Segundo a empresa, os visitantes foram liberados quando acionaram serviço técnico. “A empresa se solidariza com os passageiros do edifício em questão e reforça que oferecer uma viagem segura e confortável a todos os usuários é uma de suas premissas de atuação. A companhia destaca que a integridade dos usuários é uma prioridade e todos foram retirados do equipamento em segurança”, disse a Atlas Schindler em nota.

A firma lamentou o ocorrido e declarou que esteve ao lado do grupo a todo instante, na tentativa de amenizar o impacto do problema no elevador. Há cerca de dois meses o elevador foi inaugurado, após renovação “com troca completa de seus mecanismos”, de acordo com o Sampa Sky.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)