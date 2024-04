Queda de elevador deixa 5 feridos em prédio da Universidade Federal de Santa Maria

Um elevador com cinco ocupantes caiu do segundo andar de um prédio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na última quarta-feira (17/4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o equipamento despencou até o poço, abaixo do piso térreo, deixando cinco pessoas feridas. As vítimas do acidente tinham entre 24 e 43 anos e estavam com escoriações e dores musculares. Um dos feridos, um homem de 26 anos, ficou com uma fratura na perna direita.

Em nota publicada nesta quinta-feira (18/4), a instituição informou que três vítimas já tiveram alta e dois permanecem em observação e cuidados médicos em hospitais. O caso foi registrado no prédio 40C do Centro de Artes e Letras da instituição. Segundo a análise prévia do Corpo de Bombeiros, o elevador teria despencado devido ao rompimento de cabos.

O elevador foi localizado com parte da porta no poço da estrutura e outra, no andar térreo. As vítimas foram socorridas somente da abertura da porta interna do elevador, que estava trancada.

Ainda em comunicado, a UFSM lamentou o ocorrido e afirmou que prédio onde aconteceu o acidente foi interditado para perícia e deve ser investigado pela Polícia Federal.

"A Perícia da Polícia Federal esteve no local para primeira análise e manteve o prédio isolado. O trabalho da Polícia Federal está em andamento. O elevador estava em uso há 3 meses", informou em nota. A instituição segue acompanhando o estado de saúde das vítimas em conversa com os familiares.

