Morto levado ao banco: IML não consegue concluir se idoso chegou sem vida na agência bancária

Um laudo de necrópsia realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro não conseguiu concluir se o idoso Paulo Roberto Braga morreu antes ou depois de chegar ao banco, onde foi levado em uma cadeira de rodas para sacar um empréstimo por uma mulher que se diz sobrinha dela. Ela foi identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (16/04) em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

O perito do IML responsável pelo laudo aponta que a morte do idoso pode ter ocorrido entre 11h30 e 14h30. No entanto, apesar disso, não há elementos seguros para dizer, do ponto de vista técnico e científico, que a vítima morreu no trajeto para a agência.

A defesa de Érika de Souza Vieira Nunes, sobrinha de Paulo, é presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver, alega que ele morreu após chegar no banco. A advogada diz que Érika não sabia que o tio estava morto na cadeira de rodas quando tentava sacar um empréstimo de R$ 17 mil.

A morte, ainda segundo o laudo necroscópico, pode ter sido causada por broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca. Essa hipótese, portanto, estaria compatível com a de um homem previamente doente. Os peritos aguardam ainda resultados de exames toxicológicos para determinar se houve algum fator externo envolvido na morte, como alguma droga ingerida por Paulo - o que indicaria um homicídio.

Vídeo de idoso morto em agência bancária viralizou

Os vídeos sobre o caso viralizaram nas redes sociais e mostram a mulher carregando o suposto tio em uma cadeira de rodas, tentando fazer ele assinar um documento para concretizar o saque de um empréstimo no valor de R$ 17 mil. Nas imagens que circulam, é possível notar que os funcionários da agência bancária, ao desconfiarem do estado de saúde do homem, passaram a filmar a cena.