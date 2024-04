Homem morto em cadeira de rodas tem suspeita de intoxicação; sobrinha é presa

Um novo desdobramento sobre a morte do homem em cadeira de rodas. Na tarde desta terça-feira (16), em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi levado já sem vida por sua sobrinha, Erika de Souza Vieira Nunes, até uma agência bancária para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em seu nome. Agora, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que verificou a morte afirmou à polícia que a vítima parecia ter sofrido uma intoxicação.

O policial militar do 14º BPM (Bangu) foi chamado às 15h20 para verificar uma denúncia de morte com suspeita de crime na agência do banco Itaú. Ao chegar ao local, o médico Leandro Henrique Magro analisou imagens gravadas pelos funcionários do banco que mostravam Braga já inconsciente em uma cadeira de rodas.

A intoxicação exógena, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), é resultado da exposição a drogas, medicamentos ou substâncias biológicas. A sobrinha de Paulo, Erika, de 43 anos, foi presa em flagrante sob suspeita de vilipêndio de cadáver e furto.