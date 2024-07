Vídeo: Homem morre após entrar em elevador com bateria de lítio e 'explodir'

Começou a circular nas redes sociais, no início desta semana, um vídeo que mostra a morte de um homem em um elevador, após uma explosão. Nas imagens, gravadas pela câmera de segurança do elevador, é possível ver o homem entrando no elevador carregando na mão o que parece ser uma bateria de lítio, comumente utilizada em bicicletas elétricas.

Assim que ele aperta um botão e o elevador se fecha, a bateria começa a pegar fogo, provocando uma explosão que rapidamente tomou conta do espaço fechado. Outras câmeras, instaladas no prédio, revelaram o momento em que duas pessoas tentam acionar o ascensor, mas fogem assim que notam o fogo. Logo depois, o que parecem ser funcionários do local surgem com extintores para conter o incêndio. Em seguida, o corpo carbonizado é retirado do elevador.

As imagens são fortes. Veja o vídeo:

Não há informações oficiais de quando e onde teria ocorrido o acidente, mas na web se especula que tenha acontecido na China. A causa da explosão também não foi divulgada, no entanto, as baterias de íons-lítio são conhecidas pela concentração de alta densidade de energia e possuem um eletrólito líquido inflamável.

No site twitter (atual X), o vídeo chamou a atenção de usuários, que ficaram assustados com as imagens. Alguns internautas também destacaram os riscos de se transportar e armazenar as baterias.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)