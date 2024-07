Três vítimas da explosão envolvendo caminhão-tanque, em Paragominas, passam bem após acidente

Três das pelo menos seis vítimas que ficaram feridas durante a explosão de um caminhão-tanque que estava carregado com gás de cozinha - como apontam informações preliminares -, na última quarta-feira (3), na rodovia BR-010, entre os municípios de Paragominas e Ulianópolis, na região sudeste do Pará, passam bem e estão estáveis após o acidente. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pelo jornalista Alan Nelis, um dos integrantes da equipe de reportagem do SBT que fazia a cobertura do caso no momento em que tudo aconteceu.

Por sorte, as consequências não foram maiores, como informou o repórter ao Grupo Liberal. “Eu estive no local [da explosão]. Foi impressionante o que aconteceu comigo lá. Foram seis pessoas, a princípio, que ficaram machucadas, sendo três do jornalismo do SBT: eu, Alan Nelis, o cinegrafista Wellington Moura e o técnico Márcio Lopes. Nós ficamos queimados, com queimaduras de segundo grau pelo corpo. Fomos para a UPA de Paragominas e fomos liberados ontem mesmo [quarta-feira]”, relata.

Alan ainda detalha: “Os outros três feridos são bombeiros militares. Eles tiveram queimaduras nas mãos. Foram [transferidos} para o hospital regional. Eu não tenho informação se eles já receberam alta. Depois, no decorrer do dia, outras duas pessoas vieram deram entrada na UPA, também com ferimentos, mas de nível de grau baixo”. Até o momento, não há informações sobre quem seriam as outras duas vítimas relatadas por Alan, que está se recuperando do susto.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do incêndio no caminhão tanque. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Seccional de Paragominas. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico”, detalha a PC. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Pará detalhou, também por meio de nota, “que seis pessoas ficaram feridas”. “Não há registro de mortes e a perícia não foi solicitada”, acrescenta a nota do CBMPA.

Sobre o caso

O caminhão-tanque com gás de cozinha explodiu na tarde de quarta-feira (3). Assim que notou o início do incêndio, o motorista parou o caminhão no acostamento e conseguiu sair a tempo antes que as chamas se alastrassem. Com o incidente, formou-se um engarrafamento nas duas pistas da rodovia. O fogo se propagou gradualmente até causar uma explosão de grande impacto, resultando na dispersão de destroços a uma considerável distância do local do acidente.

Devido à dimensão do incêndio, parte do asfalto da BR-010 foi atingido. O veículo ficou totalmente consumido pelas chamas. Além disso, o tanque de gás que estava no caminhão também se espalhou na pista em meio à explosão, bem como outras partes das estruturas. Outro caminhão que transitava ainda foi atingido, mas sem grande gravidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou ter atendido à ocorrência e enviado equipes, apesar das dificuldades de comunicação na região. A PRF informou que agentes do Corpo de Bombeiros que estavam trabalhando no incêndio foram atingidos no momento da explosão. No entanto, por estarem usando roupas especiais e equipamentos de proteção, eles tiveram apenas queimaduras leves e foram prontamente socorridos ao hospital da cidade e estão fora de perigo.