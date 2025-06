PC investiga morte de homem em suposto surto durante intervenção policial no oeste do Pará

Genilson da Silva Santos, de 34 anos, morreu em uma intervenção policial na manhã de sexta-feira (27), em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o homem, em suposto surto psicótico, estaria em uma rua do bairro Cidade Alta 1 portando uma faca e fazendo ameaças aos familiares. Os relatos da polícia são de que os agentes precisaram intervir após Genilson tentar atacar a guarnição. O caso é investigado pela Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que, conforme registro em Boletim de Ocorrência, Genilson da Silva Santos teria tentado ferir um policial militar com uma arma branca. A ação foi contida com disparos de arma de fogo, resultando na morte do homem no local. Equipes da Delegacia de Mojuí dos Campos investigam o caso”, comunicou.

Segundo a polícia, os militares foram ao local após serem acionados sobre um homem estaria em posse da arma branca e apresentava comportamento agressivo. Ao chegarem no endereço, os policiais teriam tentado negociar verbalmente com Genilson, mas, conforme a versão dos agentes, o homem não teria obedecido às ordens de soltar a faca e teria partido para cima da equipe.

Os relatos iniciais são de que familiares de Genilson questionaram a ação e informaram que poderia ter tido um final diferente, sem a morte do homem. Uma pessoa da família teria contado à imprensa local que Genilson fazia tratamento psiquiátrico e tomava medicação controlada, no entanto os remédios não estariam mais fazendo efeito. Todas as versões serão apuradas pelas autoridades durante a investigação. A perícia foi acionada e esteve no local, assim como o Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo.