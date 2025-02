Porteiro Alex Martins reclama de falta de asfalto e saneamento básico em rua da Pratinha

A Rua Doutora Léia, no bairro da Pratinha, em Belém, enfrenta graves problemas de infraestrutura, com a falta de saneamento básico e asfaltamento. Durante as chuvas, a área fica alagada e o canal do Mata Fome, que atravessa a rua, transborda, causando ainda mais transtornos. A denúncia vem de Alex Martins, porteiro de 45 anos, morador da região há oito anos.

“Só deu uma chuvinha aí e vocês podem ver como o canal está. Imagine com águas grandes, enche tudo isso aqui. A nossa situação é crítica, principalmente agora na época do inverno, devido muita chuva. Nós estamos próximo do canal do Mata Fome. Diz que tem uma obra para acontecer aqui nesse canal, mas ninguém sabe quando vai começar e nem se vai começar, porque essa promessa existe há oito anos, desde quando eu vim para cá”, desabafa.

Ele descreve a dificuldade vivenciada diariamente pelos moradores da área: “É complicado, a gente tem que sair cedo para trabalhar, a gente tem que levar a criança no colégio em uma rua toda suja e cheia de lama”, diz.

Rua Doutora Léia, no bairro da Pratinha, em Belém (Reprodução: Raoni Joseph | O Liberal)

Alex relata que, na região, a única ponte disponível é improvisada e mantida pelos próprios moradores, já que nunca houve uma estrutura oficial no local. Enquanto ruas próximas receberam pontes novas no ano passado, essa via segue sem a devida infraestrutura, o que dificulta a mobilidade da população.

Além disso, o acesso de carros de aplicativo e ambulâncias à rua é limitado, já que eles só conseguem chegar até um determinado ponto da via, sem percorrê-la por completo. Isso pode dificultar tanto o deslocamento de moradores quanto o atendimento em situações de emergência.

Por fim, o porteiro também expressa frustração com a falta de ações do poder público para promover soluções para a comunidade. "A gente nunca viu melhoria por parte do poder público. Esperamos que olhem por nós, não só em época de eleição, quando prometem tudo, mas na hora ninguém faz nada. Não temos o apoio de ninguém”, conclui.

Sesan

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que enviará em breve uma equipe técnica para avaliar as condições da Rua Dra. Lea e em seguida providenciar os serviços necessários.

