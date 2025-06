Flanelinha é baleado após discussão em frente a casa de festas em Santarém

Um jovem identificado como José Rodrigo Wanzeller Nascimento, de 22 anos, foi baleado na madrugada deste domingo (29) em frente a uma casa de festas localizada nas proximidades do Parque da Cidade, na Avenida Barão do Rio Branco, bairro Jardim Santarém.

Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, a vítima foi encontrada caída no chão, com uma perfuração na região do abdômen causada por disparo de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi chamado e prestou os primeiros socorros ainda no local.

Testemunhas relataram que José Rodrigo trabalhava como flanelinha no momento em que foi abordado por dois homens. Um deles vestia camisa vermelha e bermuda, enquanto o outro usava camisa branca e calça comprida. Populares contaram ainda que houve uma discussão antes do disparo, supostamente relacionada a uma dívida envolvendo a vítima.

Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta Honda Fan branca, que estava estacionada em uma área com pouca iluminação. José Rodrigo foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Santarém.

Consultas no sistema do Tribunal de Justiça do Pará apontam que a vítima possui antecedentes por tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.