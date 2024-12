PF apreende mais de 70 quilos de maconha em porto privado no bairro da Pratinha

A Polícia Federal apreendeu cerca de 77 quilos de maconha vindos de balsa de Manaus, na manhã desta quinta-feira (5/12). A apreensão foi em um porto privado no bairro da Pratinha, em Belém. A carga foi apreendida, o motorista do caminhão foi ouvido, mas ninguém foi preso.

As circunstâncias iniciais apuradas pela PF sugerem que o caminhão teria sido “contaminado” com a droga antes de partir da capital amazonense, ou seja, a maconha teria sido colocada sem que o motorista soubesse. A ausência de lacre no caminhão foi o que chamou a atenção dos agentes do Grupo de Polícia Marítima (Gepom) da PF, que realizam fiscalização de rotina em portos paraenses.

O cadeado do compartimento de carga havia sido trocado e dentro havia três caixas diferentes das demais, que levavam condicionadores de ar. Encontrada a droga, ela foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Pará. O motorista foi ouvido e liberado em seguida. Um inquérito foi aberto e o caso será apurado pela PF.