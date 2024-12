PC incinera 600 kg de drogas apreendidos na Região Metropolitana e no Marajó

Cerca de 600 quilos de entorpecentes foram incinerados pela Polícia Civil no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na sexta-feira (5/12). O material ilícito é proveniente de apreensões que ocorreram durante ações de combate ao tráfico de entorpecentes realizadas nas unidades policiais da Região Metropolitana de Belém e da Base Integrada Antônio Lemos, no Marajó. A droga havia sido apreendida nos últimos dois meses.

A ação ocorreu por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e contou com representantes do Ministério Público Estadual (MPE), da Vigilância Sanitária e da Divisão de Crimes Funcionais (Decrif), Corregedoria da PCPA. A destruição da droga foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário.

O titular da Denarc, delegado Davi Cordeiro, destaca a importância do trabalho realizado pelas forças policiais. “Esta incineração de 600 kg quilos é mais uma ação da PC, por meio da Denarc, que reforça o compromisso que tem em exterminar a venda de ilícitos e manter a tranquilidade dos paraenses, estejam eles no interior do estado ou na capital”, disse o delegado.

Esta ação da Polícia Civil reflete o compromisso da instituição nas investigações com o intuito de coibir as práticas criminosas, como, por exemplo, o tráfico de drogas.