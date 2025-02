feirante edilson santana denuncia precariedade de ponte no bairro da pratinha, em belém

Moradores denunciam uma ponte em péssimo estado na passagem Samaúma, no bairro da Pratinha 2, em Belém. Eles dizem que se arriscam todo dia na hora de atravessar. De madeira, a ponte de madeira dá acesso ao conjunto Cordeiro de Farias.

Parte da estrutura já desabou. E os moradores temem que o restante da ponte também caia. A situação se torna crítica neste período de fortes chuvas. O feirante Edilson Santana, 54 anos, mora naquela área. “Aqui é uma via de ida e vinda e olha como nos encontramos hoje”, disse. Ele afirmou que a ponte dá acesso ao conjunto Cordeiro de Farias e a outras áreas do bairro do Tapanã. “A ponte encurta a nossa ida para a feira, para levar nossos filhos para o colégio. Então, do jeito que está, complica a nossa situação”, afirmou ele, em entrevistada gravada dia 14 de janeiro.

Edilson comentou que a obra no local está incompleta. “Pelas eleições vieram (aqui), mas não finalizaram. Deixaram o serviço pela metade”, contou. “Aqui moram pessoas de bem, que saem de madrugada para trabalhar. Mas, na situação em que a ponte se encontra, não há condição de vivermos dessa forma”, afirmou. O feirante pede providências às autoridades competentes. “Que o poder público olhe com um pouco mais de sensibilidade para a nossa comunidade.

A ponte está localizada na passagem Samaúma, no bairro da Pratinha, em Belém (Foto: Reprodução | Bruno Macedo)

A Secretaria de Saneamento da Prefeitura de Belém informou que enviará num prazo máximo de cinco dias uma equipe técnica para avaliar e preparar orçamento para a construção de uma nova ponte na Passagem Samaúma.

