Motociclista morre após colidir com capivara na PA-154, no Marajó

Jacinto dos Santos, de 58 anos, morreu na noite do último sábado (28/6), após colidir a motocicleta que conduzia com uma capivara na PA-154, em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó.

Segundo o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar foi informada sobre o caso por volta das 19h20 sobre um acidente ocorrido na rodovia estadual. Ao chegarem no local, os policiais verificaram que a vítima tinha batido contra uma capivara que atravessava a pista.

Uma ambulância foi acionada e prestou os primeiros socorros a Jacinto, que foi levado com vida ao hospital municipal de Cachoeira do Arari. Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu, ainda conforme o Notícia Marajó. Com relação à capivara, o estado de saúde dela não foi divulgado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.