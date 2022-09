Barbeiro é morto a tiros em frente a salão no bairro do Coqueiro

Leilson Monteiro Cordovil Júnior, de 21 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 29, na frente do salão onde trabalhava como barbeiro, na avenida principal do conjunto residencial Benedito Monteiro, bairro do Coqueiro, em Belém. Segundo a polícia, quatro suspeitos se aproximaram em um carro preto. Dois atiradores desceram e efetuaram vários tiros na vítima na frente do estabelecimento. Familiares do jovem carregaram o corpo dele para dentro do salão. Leilson estaria devendo para o tráfico de drogas, o que pode ter motivado o homicídio.

Matéria em atualização!