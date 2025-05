Família identifica corpo de mulher encontrada carbonizada em Mojuí dos Campos no Pará

Na manhã deste domingo (18), o corpo de uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrado no ramal da comunidade Poço Verde, no município de Mojuí dos Campos, no oeste paraense. Horas depois, já à tarde, a família fez o reconhecimento do corpo e confirmou tratar-se de Elaine Miquele Nascarenhas de Sousa Santos, de 22 anos. Não há informações sobre a identificação do autor ou autores do crime, até então.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Elaine estava parcialmente carbonizado, e foi encontrado, na manhã do domingo, por um grupo de ciclistas que faziam um passeio na rgião. O corpo estava em um terreno de plantação de soja na zona rural do município.

Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Científica atenderam a ocorrência. Uma equipe da perícia criminal esteve no local em que o corpo de Elaine Santos foi encontrado pelos ciclistas. A informação de familiares é de que Elaine morava em Santarém, município vizinho a Mojuí. Ela residia com uma prima no bairro Jutaí.

A Delegacia de Mojuí dos Campos já investiga o caso, e abriu inquérito para descobrir a motivação e as circunstâncias do homicídio.